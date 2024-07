Am 11. September 2024 erhalten Teilnehmer (m/w/d) der „KVA Rechtsfachtagung“ kompakt, auf den Punkt gebracht wichtige Antworten sowie Tipps zu den Themen Haftung, Gewährleistung, Garantie und Schadenersatz im Service.

Im Arbeitsrechtsteil werden aktuelle Neuerungen in der Gesetzgebung sowie in der Rechtsprechung diskutiert, die vor schwerwiegenden Fehlern und möglichen Rechtsstreitigkeiten bewahren sollen.

Arbeitsrechtsexpertin Mag. Gerda Krumböck und Dr. Günther Loibner (Rechtsanwalt) sind die Referenten dieser KVA-Veranstaltung, die in Wien abgehalten wird.