Fakt ist: Konflikte verursachen hohe Kosten und verringern die Produktivität mitunter enorm. Deshalb sind Konfliktmanagement- und Führungskompetenzen von Service- und Teamleitern (m/w/d) in der täglichen Arbeit wichtig, ja unverzichtbar. Sie helfen dabei, Konflikte rechtzeitig zu erkennen und zu deeskalieren.

Am Mittwoch, 26. März 2025, veranstaltet der KVA (Kundendienst Verband Austria) das Seminar „Konflikte professionell lösen - im Serviceteam und beim Serviceeinsatz“. In diesem Seminar vermitteln Mag. Margot Tschank und DI (FH) Horst Gamper praxisorientierte Methoden, um Konflikte im Serviceteam und bei Serviceeinsätzen professionell zu lösen. Dadurch wird nicht nur eine produktive und angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen, sondern auch Schlimmeres verhindert.

Die Teilnehmenden (m/w/d) erfahren, warum Konflikte eskalieren, wie man diese verhindert, aber auch wie man deeskaliert bzw. Konflikte löst. Fallbeispiele werden von den beiden Experten (m/w) erörtert.

Das KVA-Seminar findet am Mittwoch, 26. März 2025, von 9 bis 17 Uhr im Hotel Lengbachhof in Altlengbach/ NÖ statt – hier finden Sie Details zur Veranstaltung.



