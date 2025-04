Im Rahmen des fünften Österreichischen Energieeffizienzkongresses am 21. Oktober 2024, einer Veranstaltung der DECA Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria, wurden 15 heimische Betriebe und vier Beratungsunternehmen für ihr kontinuierliches Engagement in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz durch klimaaktiv, die Initiative des Klimaschutzministeriums (BMK), ausgezeichnet. In Summe sparen die prämierten Betriebe durch die umgesetzten Maßnahmen im Rahmen ihrer strategischen Klimaaktionspläne jährlich rund 18,7 Mio. kWh an Strom und Wärme ein. Das entspricht einer Einsparung von rund 4.500 Tonnen CO 2 pro Jahr.

„Betriebliche Klimaaktionspläne sind ein exzellentes Instrument auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die prämierten Betriebe sind hervorragende Vorzeigebeispiele, wenn es um die konsequente Umsetzung der Klimaaktionspläne geht. Durch den Einsatz von erneuerbaren Energien und wirkungsvoller, aufeinander abgestimmter Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz tragen diese Unternehmen auch wesentlich dazu bei, Österreich als Wirtschaftsstandort zukunftsfähig und krisenresistenter zu machen“, so Sektionschef Jürgen Schneider vom Klimaschutzministerium (BMK).