Bei der Veranstaltung am 04. Dezember 2024 (10 - 13:30 Uhr) werden in den Räumlichkeiten der Industriellenvereinigung Steiermark in Graz Erfahrungen mit solarer Energieversorgung von Industriebetrieben in der Praxis präsentiert. Folgenden Themen (und Vortragende) stehen am Programm:

EU-Richtlinien zur klimaneutralen Wärmeversorgung in der Industrie (Barbara Steffner, Vertretung der Europäischen Kommission)

Erneuerbare Prozesswärme: Herangehensweise, Betriebskonzepte (Wolfgang Weiss, AEE Intec)

Praxisbeispiel 1: CO 2 -freie Energieversorgung eines Textilunternehmens (Heinz Peter Stoessel, Fa. Simona Alexe – greeniXcloud)

Praxisbeispiel 2: Solare Prozesswärme für ein Karosseriebauunternehmen (Adrian Althaus, soblue)

Praxisbeispiel 3: Wie ein reibungsloser Umstieg gelingt – ein Erfahrungsbericht (Christian Holter, SOLID Solar Energy Systems)

Fördermöglichkeiten für innovative klimafreundliche Prozesswärme und -kälte (Sandra Braumann, Klima- und Energiefonds)

Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Green Tech Valley, Industriellenvereinigung Steiermark und Verband Austria Solar. Die Teilnahme ist kostenlos. Zur Veranstaltung „Integrierte solare Prozesswärme bei Industriebetrieben“ am 04.12.2024 kann man sich hier anmelden.



