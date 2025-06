Der von der TBH Ingenieur GmbH und ODÖRFER Haustechnik KG als Informations- und Netzwerkplattform ins Leben gerufene energytalk geht in die nächste Runde. Das Thema des energytalks am 02. Juli 2025: „Spitzenzeiten, Spitzenlösungen – Wege zur Energieoptimierung“. Es dreht sich also alles um Energieverteilung, Energienutzung, Energieoptimierung und den aktuellen Herausforderungen und Lösungen dabei. Die Vorträge (und Referenten):

Klinikneubau im Zeichen der Energiewende : Über den Neubau des Rehabilitationszentrums Wien der AUVA (Tomas Kienzl, HTPG Haustechnik Planungsgesellschaft Wien & Jürgen Unseld, CLAGE GmbH)

Die Herausforderung der Energiewende für das Verteilnetz (Mario Leitner, Wiener Netze)

KI-gesteuerte Flexibilitäten als Schlüssel zur Energiewende (Dominik Kohl, Electrify GmbH)

Der energytalk am 2. Juli 2025 startet um 18.30 Uhr im Aiola im Schloss St. Veit in Graz – auf der energytalk-Website kann man sich dazu anmelden.



