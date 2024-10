Dietmar Hofer wird in der Schlüsselposition als Leiter des Geschäftsbereichs Technik die strategische Ausrichtung dieses Bereichs bei HOLTER gestalten sowie Wachstumschancen ausloten und umsetzen. Der 47-jährige Oberösterreicher sammelte nach seinem Abschluss an der HTL für Elektrotechnik in Wels umfassende Erfahrung als IT-Administrator bei der Kremsmüller Industrieanlagenbau Gruppe. 2003 wechselte er zu Fronius International, wo er den IT-Service Desk sowie den Client-, Infrastruktur- und Applikationsbetrieb verantwortete. Ab 2018 war Dietmar Hofer als Director Field Service Management für die globalen After Sales Service Prozesse inklusive der internationalen Reparaturzentren zuständig.

„Mit Dietmar Hofer haben wir einen erfahrenen Experten an Bord, der nicht nur die nötige Fachkompetenz, sondern auch die Führungserfahrung mitbringt, um den Bereich Technik weiterzuentwickeln. Er wird entscheidend dazu beitragen, Prozesse und Abläufe zu optimieren, sowie neue Produkt- und Marktpotenziale zu identifizieren“, sagt HOLTER Geschäftsführer Markus Steinbrecher.



