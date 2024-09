Die heftigen Unwetter und Starkregenfälle der vergangenen Tage haben nicht nur schwere Schäden im privaten Bereich, sondern auch bei Betrieben verursacht. Die akuten Aufräumarbeiten sind teilweise abgeschlossen, aber die Arbeiten, um die entstandenen Schäden an Infrastruktur und Gebäuden zu reparieren, starten jetzt. Daher unterstützen die Wirtschaftskammer (WKO) und die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) mit einer Hilfsaktion Mitgliedsunternehmen, die durch die Unwetter unverschuldet in Not geraten sind.

Die finanzielle Unterstützung der WKO beträgt pro Schadensfall insgesamt 10 % des entstandenen Schadens, maximal jedoch 20.000 Euro. Die Mittel werden in jedem einzelnen Schadensfall zu 50 % von der jeweiligen Landeskammer, zu 30 % von der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen und zu 20 % von der WKÖ aufgebracht. Besteht keine SVS-Mitgliedschaft, wird deren Anteil je zur Hälfte von der Landeskammer und der Bundeskammer übernommen.

Betroffene Betriebe sollen Sie sich bei Fragen an ihre zuständige WK-Landeskammer bzw. Bezirksstelle wenden.

Unternehmen, bei denen aufgrund des Hochwassers der Betrieb eingeschränkt oder eingestellt werden muss, können ab sofort auch Kurzarbeit als kurzfristige Unterstützung nutzen.