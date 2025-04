In der einzigartigen Location, dem AKW in Zwentendorf/NÖ, hätte am 12. Dezember 2024 unser „HLK-Tag“ stattfinden sollen. Ein Nachmittag, der in Anlehnung an den Veranstaltungsort eine Art Zeitreise in das „Gestern - Heute – Morgen“ hätte werden sollen.

Leider müssen wir mitteilen, dass die Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden kann. Aufgrund unvorhergesehener Umstände sind wir gezwungen, den HLK-Tag auf September 2025 zu verschieben.

Bereits gekaufte Tickets und Buchungen behalten ihre Gültigkeit.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch die Verschiebung vielleicht entstanden sein könnten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Veranstaltung unter den bestmöglichen Bedingungen stattfinden kann, um allen Teilnehmern (m/w/d) ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!

Wir freuen uns darauf, Sie im September 2025 im AKW Zwentendorf beim HLK-Tag begrüßen zu dürfen.

Anfragen zum HLK-Tag 2025 nimmt lukas.staudinger(at)hlk.co.at gerne entgegen.

Weitere Informationen zum neuen Veranstaltungstermin sowie zu Details rund um den HLK-Tag 2025 folgen in den kommenden Monaten.