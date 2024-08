Im AKW Zwentendorf wurden nie Atome gespalten, sondern Meinungen und Parteien. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky ließ das österreichische Volk darüber abstimmen, ob das (fertig errichtete) AKW Zwentendorf in Betrieb gehen soll oder nicht. Am 05. Nov. 1978 war klar: 50,47 % sagten NEIN. Das AKW Zwentendorf ist damit ein interessantes Stück österreichischer (Energie-)Geschichte, das das Gestern aufzeigt und zugleich in das Heute und Morgen verweist. Denn auch heute wird darüber gestritten, welche Energie- und HLK-Wege in die Zukunft führen sollen bzw. werden:

Scheitert die Energiepolitik in Österreich und der EU ‒ reichen die Erneuerbaren (Wind, PV) aus und ist Atomenergie grün?

Sind Wärmepumpen die einzige Zukunfts-Lösung?

Was ist mit Wasserstoff, Grüngasen und Brennstoffzellen?

Für welche Heizungs-, Lüftungs-, Klimasysteme würden oder werden sich die Städte, Wohnbau-Unternehmen, Gewerbetreibenden, Rechenzentren entscheiden (und spielen die Investitions-Kosten die alleinige Rolle)?

würden oder werden sich die Städte, Wohnbau-Unternehmen, Gewerbetreibenden, Rechenzentren entscheiden (und spielen die Investitions-Kosten die alleinige Rolle)? Welche Heizungs-, Lüftungs- Klimasysteme favorisieren die Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie genug Geld hätten?

Gibt es überhaupt genug Fachkräfte und wie könnte man diese gewinnen/halten?

Welche Anforderungsprofile haben die Green Jobs der Branche (Installateurinnen und Installateure, Kälte-Klimatechnikerinnen und -techniker, Elektrikerinnen und Elektriker) in Zukunft?

Das sind nur einige Fragen, die die Branche beschäftigen. Der HLK-(Halb-) Tag am 12. Dezember 2024 wird sich in Anlehnung an den Veranstaltungsort und dessen Motto dem Gestern und Heute, aber vor allem dem Morgen im Bruno-Kreisky-Saal im AKW Zwentendorf widmen. Über das Detail-Programm informieren wir Sie in den nächsten HLK Ausgaben und auf unserer Webseite. Bitte reservieren Sie sich den 12. Dezember 2024. Und seien Sie dabei. Tickets können unter der Klima-Kälte-Tag-Veranstaltungs-Adresse reserviert werden.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

https://klimakaeltetag.at/