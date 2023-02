Als besondere Überraschung und Motivation spornte eine Athletin die EuroSkills-Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, die bereits eine Medaille in ihrer Tasche hat: Bettina Plank konnte sich bei den Olympischen Spielen in Tokio sensationell gegen Kolleginnen aus schweren Gewichtsklassen durchsetzen und Bronze im Karate erobern. Plank: „Für Österreich bei einem internationalen Event antreten zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Diese Erfahrung durfte ich in meiner Karriere als Sportlerin schon mehrmals bei Welt- und Europameisterschaften, bei European Games und zuletzt sogar bei Olympischen Spielen machen.“ Sie hat für die jungen Berufsprofis einen speziellen Tipp parat: „Genießt diese gemeinsame Zeit als Team Austria! Ihr werdet erleben, wie verbindend so ein Wettkampf ist, egal ob im Sieg oder in der Niederlage. Die Emotion, die Hingabe, dieses Alles-Gegeben-Haben: Das ist das, was in Erinnerung bleibt.“