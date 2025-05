Parallel zur Messe bietet der ÖVGW-Kongress eine ausgezeichnete Basis für den fundierten Austausch zu technischen, regulatorischen und zukunftsorientierten Fortschritten in den Branchen. Experten (m/w/d) aus Wissenschaft, Industrie, Behörden und Praxis beleuchten aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze.

Im Bereich Gas stehen die Schwerpunkte „Transformation der Gasinfrastruktur, hin zu Grünen Gasen (Biomethan und Wasserstoff), „Innovationen und Perspektiven“ sowie „EU-Methanemissionsverordnung in der Umsetzung“ im Fokus. Im Wasserbereich werden „Strategien für eine zukunftssichere Trinkwasserversorgung“, „Kommunikationstools für die Trinkwasserbranche“ und „Ressourcenbewirtschaftung im Klimastress“ thematisiert.

Als Keynote-Speaker hebt Berufspilot und Sprecher Phillip Keil mit seinem Vortrag „Teamwork auf maximaler Flughöhe“ die essenzielle Rolle von Zusammenarbeit in herausfordernden Situationen hervor.

Eine Anmeldung zum ÖVGW-Kongress ist über die Webseite www.ovgw.at oder am ersten Kongresstag vor Ort in der Messe Graz möglich.



