Österreichs Gewerbe und Handwerk rutscht tiefer in die Rezession. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichneten alle Branchen ein reales Minus. So betrug der reale (mengenmäßige) Umsatzrückgang –7,5 %!

„Das Gewerbe und Handwerk steckt weiter in der Rezession, wobei sich der Abschwung noch verschärft hat“, resümiert Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ, die mit 27 Bundesinnungen, 287.478 aktiven Spartenmitgliedern und 831.144 unselbstständig Beschäftigten (von 2,8 Mio.) in der gewerblichen Wirtschaft zu den gewichtigsten Stimmen der WKÖ zählt.

Besonders eklatant fiel das Minus einmal mehr in den investitionsgüternahen Brachen aus, z. B. in der Metalltechnik (-12,3 %), im Holzbau (-11,9 %) oder auch im Baugewerbe (-10,9 %), wie die vierteljährliche Konjunkturbeobachtung von KMU Forschung Austria ergab. „Die Rückgänge im Bau sind nun auch voll im Ausbaugewerbe angekommen“, erklärte Christina Enichlmair von KMU Forschung Austria. Auch der Auftragsbestand ist deutlich gesunken: 40 % der Betriebe könnten sofort zusätzliche Aufträge ausführen – ein hoher Wert für das dritte Quartal.

Auch im konsumnahen Bereich ist die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal insgesamt negativ: Nur 19 % der Unternehmen hatten Umsatzsteigerungen, 27 % verzeichneten Umsatzeinbußen (54 %: unverändert). Die Situation hat sich somit gegenüber dem Vorquartal wieder verschlechtert. Der Saldo beträgt nun minus 8 Prozentpunkte.

„Die Geschäftsentwicklung im konsumnahen Bereich ist seit nunmehr 21 Quartalen in Folge, also seit dem 3. Quartal 2019, negativ“, stellt Christina Enichlmair fest.