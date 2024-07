Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung hat sich der Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER mit Hauptsitz in Wels/A zu einer strategischen Neuausrichtung entschieden und konzentriert seine Ressourcen in Deutschland künftig im Südosten Bayerns.

Im Zuge dieser Maßnahme wird die Mein HOLTER Bad Ausstellung und das HOLTER Abholzentrum in Amberg mit 31.12.2024 geschlossen. HOLTER fokussiert sich in Zukunft rund um seine Standorte in Obertraubling und Passau.

Markus Steinbrecher, Geschäftsführer von HOLTER, betont: „Durch die Bündelung unserer Ressourcen im Südosten Bayerns können wir unsere Abläufe optimieren und die Effizienz steigern. Die hohe Qualität und das vielfältige Sortiment in unseren Mein HOLTER Bad Ausstellungen in Obertraubling und Passau, kombiniert mit unseren erstklassigen Service- und Logistikleistungen, ermöglichen es uns, unseren Installateur-Partnerbetrieben in dieser Region ein Rundum-sorglos-Paket anzubieten."