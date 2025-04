Der Hersteller von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung sowie technischer Schäume (Armacell) gab kürzlich bekannt, dass Falk Hochscherff zusätzlich zu seiner aktuellen Rolle als General Manager EMEA Central (Österreich, Schweiz, Italien) künftig auch die Verantwortung für EMEA West (Frankreich, Spanien, Portugal) sowie das Marketing EMEA übernimmt.

Die Erweiterung seines Verantwortungsbereichs ist Teil einer umfassenden organisatorischen Neuausrichtung mit dem Ziel, die geschäftlichen Aktivitäten noch stärker an den Marktbedürfnissen auszurichten, die operative Umsetzung zu beschleunigen und das Kundenerlebnis nachhaltig zu verbessern, so Armacell in der Aussendung.

Falk Hochscherff ist seit rund 14 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen bei Armacell tätig. Zuletzt verantwortete er als General Manager die Märkte in Österreich und der Schweiz, seit Anfang 2024 zusätzlich auch Italien. Frühere Stationen umfassten u. a. Positionen als Vertriebsleiter Deutschland sowie als Marketing Manager Europe North.

„Falk Hochscherff vereint fundierte Marktkenntnis mit operativer Stärke und strategischem Weitblick. Seine Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und Teams über Regionen hinweg zu verbinden, trägt wesentlich zu unserem Erfolg bei“, sagt Malte Witt, Vice President EMEA bei Armacell.



