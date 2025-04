Die Erwerbstätigen in Deutschland verlieren weiter Kraft. Zum dritten Mal in Folge ist der vom PINKTUM Institute erhobene Kraft-Index gesunken. 59 % Prozent der 1.348 Befragten in der repräsentativen Umfrage geben an, weniger Kraft zu haben als noch vor drei Jahren. Besonders betroffen sind Führungskräfte (69 %) gegenüber Mitarbeitenden (58 %). Der Index stieg damit innerhalb eines Jahres signifikant um 10 Prozentpunkte. Im Herbst 2023 empfanden 49 % der Erwerbstätigen einen schleichenden Kraftverlust. In der für die Mehrheit der Befragten kräftezehrenden Gesamtlage kommen die notwendigen Empowerment-Maßnahmen der Führungskräfte nicht ausreichend bei den Mitarbeitenden an. Der Kraftverlust ist u. a. vor allem folgende Gründe zurückzuführen:

Wahrnehmungsunterschiede : Eigen- und Fremdwahrnehmung der Führungskräfte weichen signifikant voneinander ab.

: Eigen- und Fremdwahrnehmung der Führungskräfte weichen signifikant voneinander ab. Verlierer im Team : Jeder dritte Mitarbeitende (35%) hat sich schon öfter als Verlierer gefühlt. 90 % der Führungskräfte sagen, dass es ihnen wichtig ist, dass es keine Verlierer gibt.

: Jeder dritte Mitarbeitende (35%) hat sich schon öfter als Verlierer gefühlt. 90 % der Führungskräfte sagen, dass es ihnen wichtig ist, dass es keine Verlierer gibt. Interne Machtkämpfe : Fast jeder zweite Mitarbeiter (46%) sagt, dass die Führungskraft interne Machtkämpfe nicht aktiv verhindert, obwohl 85 Prozent der Führungskräfte glauben, dies zu tun.

: Fast jeder zweite Mitarbeiter (46%) sagt, dass die Führungskraft interne Machtkämpfe nicht aktiv verhindert, obwohl 85 Prozent der Führungskräfte glauben, dies zu tun. Mangelnde Gestaltungsfreiheit : 38 % der Mitarbeitenden können die Dinge nicht so umsetzen, wie sie es für richtig halten. Das ist nur 14 % der Führungskräfte bewusst.

: 38 % der Mitarbeitenden können die Dinge nicht so umsetzen, wie sie es für richtig halten. Das ist nur 14 % der Führungskräfte bewusst. Zweifel am Interesse: Fast jede Führungskraft (95 %) sagt, dass sie sich für das Wohl ihrer Mitarbeitenden interessiert. Ein Drittel der Mitarbeitenden (31 %) spürt das aber nicht.

Der Kraftverlust stellt Unternehmen mitunter vor gravierende Herausforderungen. Wie frühere Umfragen des PINKTUM Institute zeigen, liegen die Ursachen nicht allein in der Arbeit. Auch die Krisen in der Welt und die wirtschaftliche Lage wirken als Krafträuber in die Unternehmen hinein. Die Erschöpfung kann weitreichende Folgen haben, nicht nur in Form von Krankenstand.