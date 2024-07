Das EGG hätte auch eine inländische Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich gebracht und zudem die heimische Energieproduktion unabhängiger von Energieimporten gemacht. Das Gesetz wäre nicht nur für die Biogas-Branche ein bedeutender Meilenstein, sondern auch für den Hochlauf der Wasserstofftechnologie wichtig gewesen.

Während man in vielen anderen europäischen Ländern auf die Biogastechnologie setzt und die Biomethanproduktion stark ausbaut, hat man dies in Österreich wieder einmal verabsäumt. Somit nimmt man weiterhin die fortdauernde Abhängigkeit von instabilen Märkten in Kauf, während man gleichzeitig die Gefährdung der Energieversorgungssicherheit und des Wohlstandes in Österreich verantwortet. Anstatt Produzenten von erneuerbarem Gas eine Perspektive zu geben, hängen nun zahlreiche Biogasanlagen in der Luft, wird seitens des KBVÖ argumentiert.



