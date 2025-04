Unter dem Motto „Energiewende aktiv gestalten: Bioenergie und Industrie“ veranstaltet der Österreichische Biomasse-Verband (ÖBMV) den 25. Biomassetag und Heizwerke-Betreibertag am 18. + 19. November 2024 in Bruck an der Mur in der Steiermark.

Beim Biomassetag (am 18.11.) dreht sich alles um die Biomasseflüsse in Österreich und neue Entwicklungen in der EU-Politik sowie Bioenergietechnologie (Treibstoffe, Gase, CO 2 ). Auch der Frage, inwiefern der internationale Biomassehandel und die dazugehörige Logistik eine Option für Großanlagen und den internationalen Ausgleich sein können, wird nachgegangen.

Außerdem werden in Bruck a.d. Mur die Gewinner des Holzenergiepreises 2024 ausgezeichnet. Vorzeigeprojekte ausgewählter nationaler und internationaler Unternehmen geben zusätzliche Einblicke in die Fortschritte und Herausforderungen der Branche.

Am 19. November 2024 findet der Heizwerke-Betreibertag statt, der erneut ganz im Zeichen der regionalen Nutzung von Bioenergie steht. Zukünftigen Entwicklungen in der Biomasse-Nahwärme wird nachgegangen. Ein österreichweiter Überblick zeigt die spannendsten Entwicklungen im Nahwärmebereich auf. Und es wird über Herausforderungen und Potenziale diskutiert.

Industriepartner und Unternehmen werden vor Ort ihre neuesten Technologien präsentieren und den Austausch zwischen Experten fördern.

Details zum 25. Österreichischen Biomasse- und Heizwerke-Betreibertag am 18. und 19. November 2024 in Bruck an der Mur findet man auf der ÖBMV-Veranstaltungs-Webseite.



