Im Wintersemester 2025/26 soll das Ausbildungsangebot der Fachhochschule Kufstein in Tirol aktualisiert und erweitert werden. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria, stehen ab Herbst kommenden Jahres drei neue beziehungsweise überarbeitete Masterprogramme als Vollzeit-Studium in englischer Sprache zur Verfügung: Energy & Sustainability Management, Data Science & Intelligent Analytics und Smart Products & AI-driven Development.

In allen drei Studiengängen sind mehrtätige Studienreisen sowie Praxisprojekte mit (inter-)nationalen Unternehmen fest im Curriculum verankert. „Die viersemestrigen Masterprogramme zielen darauf ab, unsere Studierenden zu Spezialist:innen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet auszubilden“, sagt Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol. „Mit unseren erweiterten Studienmöglichkeiten statten wir unsere Studierende mit den Kompetenzen aus, die sie brauchen, um technologische und gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitzugestalten. Durch das englischsprachige Angebot möchten wir noch mehr internationale Studierende ansprechen, die unsere Studentenschaft durch ihre Perspektiven und Erfahrungen bereichern.“