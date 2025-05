Der aktuelle Blitz-Atlas 2024 von ALDIS/ BLIDS liefert interessante Antworten zum Blitz-Geschehen in Österreich (und anderen Ländern: CH, D, F, NL).Insgesamt registrierte der Blitz-Informationsdienst ALDIS/ BLIDS im Jahr 2024 über 100.000 Erdblitze in Österreich, das waren um 35 % mehr als im Jahr davor.

Mit 2,52 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer und Jahr liegt der Bezirk Voitsberg an erster Stelle bei der Blitzdichte, gefolgt von Bruck-Mürzzuschlag (2,26) und Krems an der Donau (Stadt) (2,11).

Die geringste Blitzdichte ermittelte der Blitz-Informationsdienst in den Bezirken Steyr (Stadt) mit 0,26 Blitzereignissen pro Quadratkilometer und Jahr sowie in Perg (0,33) und Feldkirch (0,42).

Die meisten Erdblitze – also Wolke-Erde-Blitzschläge – registrierte ALDIS/ BLIDS im Jahr 2024 im Bundesland Steiermark – mit fast 27.000 Einschlägen waren das 27 % aller gemessenen Ereignisse in Österreich. Auf den weiteren Plätzen folgen 2024 die Bundesländer Niederösterreich (21.713), Tirol (12.243), Oberösterreich (11.179), Kärnten (11.140), Salzburg (9.013), Burgenland (6.197), Vorarlberg (1.499) und Wien (455).