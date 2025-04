Mit Alexander Springler hat ein ausgewiesener HLKK-Experte mit mehr als 16-jähriger Erfahrung in der Branche und im Unternehmen nun das Ruder in Österreich in der Hand. Er startete seine Karriere bei Daikin Österreich im Jahr 2008: Als Absolvent der Daikin Sales Academy war er zunächst im Innendienst, anschließend im Vertrieb und Produktmanagement für den Heizungsbereich tätig. 2015 übernahm er als Sales Manager Residential die Verantwortung für den Privatkund:innen-Bereich. 2023 avancierte Springler zum General Manager Residential und wurde somit Teil des Governance Boards für Daikin Österreich. Darauf folgte 2024 die Verantwortung als Deputy Affiliate Manager für den heimischen Markt. Jetzt leitet er Daikin Österreich.

„Ich trete meine neue Rolle als General Manager von Daikin Österreich mit großer Freude und Tatendrang an, denn das Ziel von Daikin – einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung des Heizens, Kühlens und der Kältetechnik in Österreich zu leisten – soll konsequent weiterverfolgt werden. Dabei unterstützen mich ein starkes Führungsteam und eine eingespielte Belegschaft! Gemeinsam werden wir unsere Dienstleistungen weiterentwickeln, um gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk erfolgreich sein zu können“, skizziert Alexander Springler seine Zukunftspläne.