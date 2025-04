Wir wissen: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das gilt auch für die Klimakrise. Empörung und Verzweiflung über die seit Jahrzehnten steigenden Treibhausgas-Emissionen und ihre Folgen für Mensch und Umwelt haben nichts gebracht. Im Gegenteil: Die Angst vor dem drohenden Klimakollaps lähmt. Und Schockstarre verhindert Veränderung.

Roger Hackstock dreht in seinem Buch den Spieß um. Statt auf Horrorvisionen setzt er auf Ironie, Humor und Zuversicht. Denn Lachen befreit und öffnet den Blick für neue Strategien. So wird das Bild einer klimaneutralen Zukunft, eines genussvollen Lebens ohne sinnlose Verschwendung von Ressourcen, lebendig.

In seinem Buch schafft er Zukunftsbilder, die sich viele Menschen schon heute wünschen. Vor allem aber nimmt der Autor die Lesenden mit auf eine Reise zu erfolgreichen, klimaschonenden Projekten an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Dieses Buch schenkt Mut, macht fröhlich und gibt die Kraft, hier und jetzt damit zu beginnen. Packen wir’s an!

Das neue, 248 Seiten starke Buch „Wie die Welt retten, ohne uns dauernd Sorgen zu machen“ von Autor Roger Hackstock ist im Verlag Kremayr & Scheriau in Papierform und als E-Book erschienen (ISBN 978-3-218-01458-8). Die 25 Euro für dieses Buch sind ein Klacks und investiert man gerne – immerhin geht sich die Weltrettung damit am Ende vielleicht doch noch aus.



