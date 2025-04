Christiane Schaufler-Münch ist am 16. April 2025 im Alter von 90 Jahren verstorben – das teilte das Unternehmen BITZER kürzlich mit. Die Familie hat in aller Stille Abschied genommen.

Nach dem Tod ihres Mannes Senator h. c. Peter Schaufler (1940-2015) prägte sie die Kultur des Kälte-, Klima- und Wärmepumpenspezialisten BITZER und hatte auch lange Jahre den Kuratoriumsvorsitz von „The Schaufler Foundation“ inne. Darüber hinaus förderte das Ehepaar Schaufler soziale Einrichtungen und machte der Öffentlichkeit seit 2010 im „Schauwerk Sindelfingen“ ihre umfangreiche Kunstsammlung mit über 3.500 Werken zugänglich.

Genau wie ihr Mann schätzte Christiane Schaufler-Münch besonders den Kontakt zu den Menschen in und um BITZER, in der Kunstwelt sowie der Gesellschaft.

Christiane Schaufler-Münch stand zeitlebens für Menschlichkeit, Warmherzigkeit, Zurückhaltung und Eleganz. Mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Art im Hintergrund zu bleiben und ihrer starken Präsenz, wenn sie physisch anwesend war, stärkte sie das Zusammengehörigkeitsgefühl bei BITZER in ganz einmaliger Weise.

„Frau Schaufler-Münch war eine einzigartige und beeindruckende Persönlichkeit, die – wie auch ihr Mann – die Kultur unseres Unternehmens auf sehr bedeutende Weise geprägt hat“, sagt Christian Wehrle, CEO der BITZER Unternehmensgruppe. „Wir alle sind zutiefst betroffen über den Verlust und gleichzeitig sehr dankbar für das, was Frau Schaufler-Münch für uns alle, für das Unternehmen BITZER, aber auch gesellschaftlich getan hat. Wir werden all unsere Energie darauf verwenden, das Erbe von Frau Schaufler-Münch und Herrn Schaufler in deren Sinne weiterzuführen.“