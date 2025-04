Er bringt umfassende Branchenerfahrung mit und leitet nun als Verkaufsleiter des Haustechnik Großhändlers SHT die Region Ost: Thomas Waldbauer.

„Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Team neue Impulse im Vertrieb zu setzen. Der Fokus liegt darauf, noch näher an den Bedürfnissen der Kunden zu sein und schnelle, praxisorientierte Lösungen zu bieten“, betont Thomas Waldbauer. Er ergänzt das Verkaufsleiterteam und berichtet in seiner Funktion an SHT Haustechnik-Geschäftsführer Martin Haas. Der sieht in Waldbauer die richtige Führungskraft für die Zukunft: „Thomas Waldbauer kennt unser Unternehmen, die Branche und die Bedürfnisse unserer Kunden. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement wird er das SHT-Team in der Region Ost weiter stärken“, ist Martin Haas überzeugt.

Thomas Waldbauer begann seine Karriere bei SHT als Trainee und sammelte umfassende Erfahrung in verschiedenen Unternehmensbereichen. Als Leiter des Zentrallagers Perchtoldsdorf optimierte er logistische Abläufe, bevor er ab 2019 als Verantwortlicher für die Vertriebstechnik Österreich zentrale Schnittstellen zwischen Industrie und Vertrieb koordinierte. Nun bringt er diese umfassende Erfahrung in seine neue Rolle als Verkaufsleiter ein.



