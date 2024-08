WorldSkills (Berufsweltmeisterschaften) ist ein internationaler Berufswettbewerb, der alle zwei Jahre ausgetragen wird. Im Mittelpunkt stehen die Spitzenleistungen von jungen, hoch talentierten Fachkräften im Alter von bis zu 22 Jahren (in einigen Berufen liegt die Altersgrenze bei 25 Jahren), die sie in ihren Berufen erbringen.

In der Hauptstadt der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes – in Lyon – startet am 10. September 2024 die nächste Weltmeisterschaft der Berufe (WorldSkills).

Über 1.500 Teilnehmer (m/w/d) aus fünf Kontinenten und 89 WorldSkills-Mitgliedsländern werden erwartet und in mehr als 60 Berufen gegeneinander antreten.

Beim 4-tägigen Wettbewerb im Messe- und Kongresszentren Eurexpo Lyon werden seitens der Veranstalter bis zu 250.000 internationale Besuchern (m/w/d) erwartet.

Auch 47 Teilnehmer (m/w/d) aus Österreich sind die Botschafter der heimischen Berufsausbildung, so wie es schon ihre Vorgänger bei den letzten Welt- und Europameisterschaften der Berufe waren.