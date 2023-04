Klammert man die Mineralölindustrie sowie Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen aus, so lag die Produktionssteigerung der Industrie 2022 bei +15,1 % (gegenüber 2021). „Dieses Plus der Produktionswerte war ebenfalls vorrangig Kosten- und Preiseffekten geschuldet. Die Industriekonjunktur verliert an Schwung“, sagte Andreas Mörk, Geschäftsführer der Bundessparte Industrie in der WKÖ. „Gegen Jahresende hat die Dynamik nachgelassen und sogar ins Negative gedreht. Jetzt deuten die spürbare Verunsicherung, gepaart mit rückläufigen Neuaufträgen und gut gefüllten Lagerbeständen, auf eine weitere Verlangsamung der Produktion in den kommenden Monaten hin.“

Hatte sich die Industrie-Konjunktur im Oktober und November bereits eingebremst, so war die abgesetzte Produktion im Dezember 2022 geringer als im Vorjahresmonat. Ein ähnliches Bild zeigen die Auftragseingänge, die Ende 2022 erstmals seit Beginn der Corona-Krise (im ersten Halbjahr 2020) ins Negative rutschten.

2023 verringerten viele Betriebe die Produktion infolge sinkender Neuaufträge aus dem In- und Ausland und hegen für heuer deswegen auch eher sinkende Produktionserwartungen. Das geht aus dem von UniCredit Bank Austria erhobenen Einkaufs-Manager-Index (EMI) hervor, der im März 2023 auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020 fiel. Der EMI liefert ein weiteres interessantes Detail: Bei den Einkaufspreisen kam es erstmals seit 30 Monaten zu einem Rückgang.