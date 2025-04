Die Namensänderung dokumentiert nun auch in der Außendarstellung die zukünftige Eigenständigkeit des Klimadecken-Spezialisten. Am Produktionsstandort und Firmensitz Lahr im Schwarzwald bleibt hingegen alles beim Bewährten. Dazu spielt bei den Verantwortlichen das Qualitätslevel „Made in Germany“ eine zu große Rolle. Zudem ermöglicht die in Deutschland angesiedelte Produktion eine hohe Flexibilität, die man auch dringend benötigt, will man adäquat auf das schnelllebige Projektgeschäft reagieren.

QLIMATE entwickelt, plant und baut Klimadecken aus Gips oder Metall zum Heizen und Kühlen, vorwiegend für den Einsatz in Büros und öffentlichen Gebäuden. Dabei erfolgt der Wärmeaustausch zu mehr als 60 % über Strahlung und ist damit besonders energieeffizient. Zudem bieten Klimadecken zusätzliche, integrierte Funktionselemente, wo auch Beleuchtung, Lüftung und Schallschutz effektiv miteinander verbunden werden können.