Was für Endverbraucher längst selbstverständlich ist, wird auch im B2B-Bereich zum Maßstab, schließlich wollen Installateure und Planer flexibel entscheiden, mit möglichst kurzer Vorlaufzeit, und bestellte Waren prompt geliefert haben.

Für Gründer und CEO Roman Aschl ist die Erweiterung des Firmengeländes im Hinblick auf die Dynamik des Markes eine logische Maßnahme: „Wir haben bereits jetzt über eine Million Teile auf Lager. Wir beliefern 12.000 Installateure mit Komponenten für Rohrleitungen und Entwässerung oder mit Fettabscheidern und sind dabei sehr schnell: Heute bestellt heißt in den allermeisten Fällen morgen geliefert. Um diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, braucht es automatisierte Prozesse in der Logistik.“

Auch im Online-Geschäft sieht Roman Aschl weiteres Wachstumspotenzial: „Unser Edelstahl-Shop ist heute schon ein wichtiger Vertriebskanal. Mit dem neuen Logistikzentrum wollen wir diesen Vorsprung weiter ausbauen.“

Die Fertigstellung des neuen Logistikzentrums von Aschl ist bis zum 31.10.2025 geplant. In einem zweiten Bauabschnitt soll dann der gesamte Firmensitz von Geisensheim (Pichl bei Wels) ins Betriebsbaugebiet Inn übersiedeln.



