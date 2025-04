„In den Jahren 2008 und 2009 stand das AIT vor einer großen Herausforderung. Die Industrie wollte sich zurückziehen, das BMVIT wollte eine Neuausrichtung des AIT, die Rolle im FTI-System war unklar“, erinnerte sich Dr. Hannes Androsch in einem Interview an seine Tätigkeit am AIT Austrian Institute of Technology. Er selbst gab als Aufsichtsratspräsident gleich die klare Richtung vor, die das AIT einschlagen müsse, wenn es die Zukunft aus eigener Kraft meistern wolle: „Aus dem AIT Austrian Institute of Technology eine Technologieschmiede zu machen, aus der international wettbewerbsfähige Forschungsergebnisse und Innovationsschübe kommen“. Das AIT, das bestätigen viele Wegbegleiter von Hannes Androsch, war ihm ein besonders ans Herz gewachsener Wirkungsort. Die Erfolgsgeschichte des AIT ist untrennbar mit ihm verbunden.