In diesem Jahr wächst das Team des Sanitär- und Heizungs-Großhändlers HOLTER um 17 junge Menschen, die ihre Ausbildung beginnen.

Die neuen Lehrlinge wurden am 11. September 2024 von Geschäftsführung, Ressortleitung, Personalabteilung sowie den Lehrlingsbeauftragten und -coaches herzlich in der HOLTER Familie willkommen geheißen. Geschäftsführer Markus Steinbrecher betonte in seiner Ansprache: „Unser Leitspruch „Bei uns kannst du wachsen“ ist für uns mehr als nur ein Motto – es ist ein Versprechen. HOLTER bietet euch in den kommenden Jahren eine erstklassige Ausbildung mit vielfältigen Chancen. Wir schaffen ein Umfeld, in dem ihr eure Talente entfalten und weiterentwickeln könnt, unterstützt von einem starken Team und einer Kultur des Zusammenhalts. Nutzt diese Zeit, um nicht nur beruflich, sondern auch persönlich zu wachsen. Wir stehen euch dabei zur Seite.“