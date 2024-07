In Österreich werden mehr als 2,1 Millionen Menschen und zahlreiche Unternehmen mit Fernwärme versorgt. Bei einem derzeitigen jährlichen Bedarf von 20 TWh und einem zu erwartenden deutlichen Anstieg der Nachfrage in den nächsten Jahren stehen die Netzbetreiber vor der Herausforderung, diesen Bedarf durch Investitionen in nachhaltige Versorgungsinfrastrukturen zu decken. Das Projekt AbSolut spielt dabei eine zentrale Rolle, indem es innovative Systemkonzepte mit Absorptionstechnologien entwickelt, die energiearme Quellen wie Abwärme effizient nutzen.