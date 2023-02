Zusätzlich vergeben die Preisrichter noch Auszeichnungen in Sonderkategorien. So wird z.B. das beste Konnektivitätsprojekt gekürt, das die Bedeutung einer vernetzten Welt für Installateure und Endverbraucher aufzeigen soll. Für den Gewinner der Sonderkategorie Gewerbekältelösung wählt die Jury aus den eingereichten Beiträgen jenes Projekt aus, das durch den Einsatz von Panasonic CO2-Verflüssigungssätzen den besten Kundennutzen bietet.

Das beste Innovationsprojekt soll verdeutlichen, wie komplexe Kundenanforderungen mit einer originellen, zukunftsorientierten Herangehensweise gelöst werden können. Panasonic sucht außerdem nach dem energieeffizientesten Projekt und zeichnet in einer eigenen Sonderkategorie wird zudem die beste Lösung mit Panasonic-Geräten aus Kundensicht aus. Last but not least wird auch ein Projekt prämiert, das die Vorteile der nanoe X-Luftreinigungstechnologie am besten herausstellt.