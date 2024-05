Er kennt die HLK-Branche und die Branche kennt ihn, denn die Karrierereise führte Ing. Ludwig Hauser, MBA im Laufe der Jahre zu einigen Destinationen (Daikin, LG, TVG).

Seit 01. April 2024 findet man den versierten Manager in der Kolpingstraße 14 in Wien 23 oder in St. Johann in Tirol. Denn Ing. Ludwig Hauser, MBA ist der neue Managing Director von Systemair Österreich. Damit hat das traditionsreiche Unternehmen, das vorübergehend von Elke Landwehr (Vertriebsleiterin bei Systemair Deutschland) geleitet wurde, einen neuen Chef.

„Ich brauchte ein wenig Zeit, um mir einen Überblick zu verschaffen“, gesteht Ing. Ludwig Hauser, MBA gegenüber der HLK. Damit ist nicht nur die große Produkt-Bandbreite von Systemair Österreich gemeint, sondern auch die Unternehmensstruktur sowie das Mitarbeiter-Team an den Standorten in Wien und St. Johann in Tirol. „Die Rahmenbedingungen eingerechnet, haben die Mitarbeitenden bei Systemair sehr gute Arbeit geleistet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, erklärt Hauser.

Mehr können Sie in der demnächst erscheinenden Print-Ausgabe der HLK IV-2024 lesen.