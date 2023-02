Die Gastgeberin der nächsten Award-Verleihung heißt Valerie Höllinger, die mit 2022 die Funktion der Managing Director von Austrian Standards übernimmt. Sie betont, dass der Standardisierung in unserer digitalen und vernetzten Welt künftig eine wichtige Rolle zukommen wird: „Ob Quantenmechanik, Plastikvermeidung, schnelles Ethernet, Roboter-Unterstützung im OP-Saal – die Entwicklungen unserer ,Community of Excellence‘ zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie Standards aktiv dazu beitragen, Innovationen zu befeuern und unseren Alltag zu verbessern. Standards sind am Puls der Zeit und mit den Living-Standards-Award-Preisträgerinnen und Preisträgern wird das auch spür- und erlebbar. Deshalb möchten wir in Zukunft gerade jungen Unternehmen noch stärker zeigen, welchen wertvollen Beitrag Standards für ihr Geschäft und die von ihnen entwickelten Ideen leisten können.“