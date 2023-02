Das Vortragsprogramm der Jahrestagung 2021 umfasst 113 Beiträge an zwei Tagen in den fünf Arbeitsabteilungen des DKV und acht Vorträge in der Sonderveranstaltung „Energieeffiziente Klimatisierung in Rechenzentren“. Die einzelnen Abteilungen des Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Vereins (DKV) bieten am Donnerstag und Freitag folgende thematischen Programmpunkte:

Kryotechnik: Heliumanlage, Kryostate, Kühler, Anwendungen, Transfer- und Tankstellentechnik, Flüssigwasserstoff.

Grundlagen: Simulation, Anlagenkonzepte/ Speicher, Sorption; Wärme- und Stoffübertragung; Eis.

Komponenten: Verdichter, Wärmeübertrager, Kältemittel/ Umwelt, Sensorik, Ventilatoren, Sicherheitstechnik, atmosphärische Auswirkungen von Kältemitteln.

Kälteanwendung: Berichte aus der Praxis – Große Anlagen, Digitalisierung / Standardisierung, Supermärkte und R-744, mobile Anwendungen, Sektorenkopplung / Speicherung / Flexibilisierung, Abtauung, Lösungsmittelrecycling.

Klimatechnik und Wärmepumpenanwendung: Aktuelle Themen, Smart Grid / Flexibilisierung, Lüftung, Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, Industrie- und Hochtemperaturwärmepumpen.