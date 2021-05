Eine konventionelle Energierückgewinnung basiert auf der Technik eines Kreislaufverbundsystems. Damit ist die Luftführung gänzlich voneinander getrennt und es bestehen keine Leckagen. Dadurch ist höchste Hygiene gewährleistet.

Energierückgewinnung im konventionellen Einsatz

Gleichwohl benötigt ein Kreislaufverbundsystem eine Pumpe, um das Wasser-Glykol-Medium, welches die Wärmetauscher miteinander verbindet, zu fördern. Einfache Kreislaufverbundsysteme unterscheiden sich in der Energieeffizienz maßgeblich von Energierückgewinnungen. Denn Energierückgewinnungen können mehrfachfunktionell eingesetzt werden, z.B. kann über einen Wasser/Wasser-Glykol-Wärmetauscher wärme nachgespeist werden, womit man die Luftkonditionierung gewährleistet. Dadurch entfällt der normalerweise benötigte Lufterhitzer im Lüftungsgerät. Damit spart man merklich beim Strombedarf im Vergleich zu konventionellen Lüftungsanlagen. Dies führt dann auch wiederrum dazu, dass Energierückgewinnungen trotz gleicher Rückwärmezahlen weitaus höhere Energieeinsparungen verursacht (bei oben genanntem Beispiel vor allem beim Strom – Stichwort: ganzjähriger Luftwiderstand entfällt).

Die Energieeffizienz ist damit stark gesteigert im Vergleich zu konventionellen Lüftungslösungen. Da die Anlagen im Schnitt eine Jahreswärmerückgewinnung (Jahresnutzungsgrad) von 85 bis 95 Prozent haben, sind im Bereich der Energieeffizienz höchste Leistungen bei Konvekta Anlagen schon gewährleistet. Nun schlägt sich die weitere Entwicklung in Richtung der Wärme- als auch der Kälteerzeugung nieder, inklusive der dazu benötigten Quelle/Senke.

Aufbau und Wirkungsweise des ZEERS

Das Zero Emission Energy Recovery System (ZEERS) von Konvetka besteht aus einer mehrfachfunktionalen Energierückgewinnung mit einer integrierten Wärmepumpe/ Kältemaschine. Anlagenaufbau Zero Emission von Konvekta – es können auch mehrere Lüftungsanlagen miteinander verbunden werden. Hier als einfaches Beispiel eine Zuluftanlage (links) und eine Abluftanlage (rechts).