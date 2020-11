Lüftungstechnik

09.11.2020 12:42

Wolf startet mit Luftreiniger-Serienproduktion

Mit seinen Luftreinigern will der bayrische Heiz- und Klimasystem-Anbieter Wolf für mehr Sicherheit in deutschen Schulen und Büros in Pandemie-Zeiten sorgen. Was die neuen Umluft-Geräte können, erfahren Sie hier.