Wie zufrieden sind Kund*innen mit Dienstleistern?

Welche Services sich Kund*innen aktuell und in Zukunft wünschen und wie zufrieden sie mit Anbietern sind, zeigt eine aktuelle Umfrage von CWS Workwear. Die Befragung wurde in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Polen durchgeführt.

Nachhaltige Dienstleiter sind begehrt

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch bei Dienstleistungen eine große Rolle: Laut Umfrage ist eine nachhaltige Ausrichtung von Dienstleistern knapp drei Vierteln der Befragten (74 Prozent) wichtig, meist sowohl privat als auch beruflich. Besonders wichtig ist das Thema den Befragten in der Schweiz (86 Prozent) und in Polen (85 Prozent). Den jüngeren Befragten unter 40 Jahren ist eine nachhaltige Ausrichtung der Dienstleister wichtiger als den Befragten anderer Altersklassen.

„Nachhaltige Lösungen werden nicht nur bei Produkten, sondern auch bei Dienstleistungen immer wichtiger. Private Überzeugungen beeinflussen die Erwartungshaltung und Präferenzen von Kund*innen bei Anbietern. Das spüren wir immer stärker“, sagt Juliana Scherrmann, Head of Marketing bei CWS Workwear.

Regionale Dienstleister mit persönlicher Beratung bevorzugt

In diesem Zusammenhang ist vielen auch das Thema Regionalität wichtig: 74 Prozent der Befragten möchten lieber regionale Dienstleister unterstützen. In den Niederlanden sind es hingegen nur 46 Prozent. Die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen legt mit 83 Prozent am meisten Wert auf Regionalität eines Dienstleisters.

Hinzu kommt der Wunsch nach persönlicher Beratung: Auf ein persönliches Verkaufsgespräch wird in allen Ländern Wert gelegt, am meisten in der Schweiz (68 Prozent). In Österreich wünschen sich dies 64 Prozent, in Deutschland 59 Prozent.

Jeder Fünfte häufig mit Dienstleistern unzufrieden

Kundenerwartungen werden aber nicht immer erfüllt: Jeder Fünfte gibt an, sogar häufig unzufrieden mit Dienstleistern zu sein. Im europäischen Vergleich sind die Deutschen mit 23 Prozent am häufigsten unzufrieden, die Österreicher mit 19 Prozent, die Polen am zufriedensten mit nur 17 Prozent regelmäßiger Unzufriedenheit. Die 25- bis 29-Jährigen sind von allen Altersgruppen am unzufriedensten. Frauen (24 Prozent) sind zudem tendenziell unzufriedener als Männer (18 Prozent).

Kundenzufriedenheit im Branchenvergleich

Handwerk liegt im Mittelfeld

Handwerksberufe erreichen mit 80 Prozent zufriedenen Befragten im Länderdurchschnitt ein gutes Ergebnis. Die höchste Zufriedenheit erzielt das Handwerk bei den Befragten in den Niederlanden (86 Prozent) und in Polen (85 Prozent). Am geringsten ist die Zufriedenheit in Deutschland und Belgien (78 Prozent). In Österreich liegt die Zufriedenheit bei 82 Prozent.

Spitzenreiter Gastro und Hotellerie

Die Gastronomie und Hotellerie werden von den Befragten im Vergleich zu anderen Dienstleistungsbranchen mit 90 Prozent Zufriedenheit am besten bewertet – in Österreich sogar mit 91 Prozent. Mit Kosmetik- und Friseurleistungen sind 89 Prozent zufrieden, in Österreich sogar 95 Prozent. Bei Kfz-Dienstleistern gibt es deutliche Länderunterschiede: In den Niederlanden sind 88 Prozent der Befragten zufrieden, in Polen 75 Prozent. In Österreich liegt die Zufriedenheit mit Kfz-Dienstleistungen bei 84 Prozent.

Schlusslicht: Paketdienste, Mobilfunkunternehmen & Internetanbieter

Über alle Länder hinweg ist ein Viertel der Befragten mit Paketdiensten unzufrieden. In Polen sind 90 Prozent zufrieden, in Deutschland und Österreich hingegen nur 69 Prozent. Schlusslichter insgesamt im Zufriedenheits-Ranking der Dienstleistungsbranchen sind Mobilfunkunternehmen und Internetanbieter mit 68 Prozent in Österreich.

Zur Umfrage

Im Mai 2021 führte Scopos im Auftrag von CWS Workwear eine internationale Dienstleisterumfrage durch. In der Online-Umfrage wurden 1.026 Berufstätige zwischen 25 und 60 Jahren in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Polen befragt. In Deutschland waren es 519 Personen. Die Umfrage ist repräsentativ nach Alter und Geschlecht.

Über CWS

CWS bietet als nachhaltiger Serviceanbieter einen Rundum-Service für Arbeitskleidung, der neben der professionellen Wäsche auch die regelmäßige Kontrolle, Instandhaltung und Belieferung beinhaltet. Das Angebot gliedert sich in Produkte und Services aus den Bereichen Berufskleidung, Hygiene, Matten, Brandschutz, Reinraum sowie Gesundheit und Pflege. Mit seinem Servicemodell will das Unternehmen die Grundidee der Kreislaufwirtschaft in allen Bereichen verfolgen: Materialien werden reduziert, mehrfach eingesetzt und ressourcenschonend aufbereitet.