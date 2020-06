Wie Klimatechnik LKWs in neuem Glanz erstrahlen lässt

Bei sommerlichen Höchsttemperaturen kann es auch bei modernsten Lackieranlagen zu einem unebenen, ungleichmäßigen Lackauftrag kommen. Eine wohltemperierte Umgebung hingegen ermöglicht die richtige Zerstäubung des Lacks. Im letzten Sommer benötigte der niederländische LKW-Produzent DAF Trucks vorübergehend eine schnelle und hochwertige Kühllösung, damit die Raumtemperatur innerhalb der gewünschten Bereiche blieb.

DAF fertigt seine Motoren und Fahrgestellteile im niederländischen Eindhoven. Dort kühlen punktuelle Klimaanlagen – fahrbare Spot-Klimageräte, die über flexible, richtbare Ausblasschläuche verfügen – Robotersysteme und Lacke. Ein starker Ventilator kann eine große Luftleistung auf der Verdampfer- und auch Kondensatorseite erzielen. Damit können bestimmte Zonen innerhalb eines größeren Raums gekühlt werden.

Stillstand auf Mindestmaß

Coolworld Rentals schloss daher vorübergehend zwei Klimaschränke an die fest installierte Anlage an. Auf diese Weise konnte DAF die Stillstandzeiten auf ein Mindestmaß verringern. Mobile Spot-Klimageräte sind auf Rollen montiert und lassen sich daher schnell an verschiedenen Orten aufstellen. Sie sind in unterschiedlichen Leistungsstärken zwischen 2,3 und 16 Kilowatt verfügbar. Punktuelle Klimaanlagen eignen sich besonders gut als Lösungen während einer Hitzewelle, bei plötzlichen Ausfällen oder Revisionen fest installierter Klimaanlagen. Sie erbringen eine gezielte Kühlleistung in Arbeits-, Wohn-, Produktions-, Technik- oder Serverräumen.

Angenehmer Nebeneffekt – sowohl für Mensch wie auch Maschine: Mit ihnen lässt sich nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit regulieren.