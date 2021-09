„Weil Wasser ein Lebensmittel ist“

Alois Mochart ist ein bekanntes Gesicht in der Haustechnikbranche. Was wenige wissen: Er ist bloß zufällig in der Branche gelandet, als er als Bürokaufmann bei einer Installationsfirma zu arbeiten begonnen hat. Von der Themenvielfalt – Wasser, Wärme, Luft – war er bald fasziniert und sattelte um. Mittlerweile ist er als Installationsunternehmer ebenso erfolgreich wie als Industrieller. In MHS Installationssysteme steckte er sein Hintergrundwissen aus Theorie und Praxis und konnte so zum Beispiel mit seinen Installationsboxen die Montagezeit um 80 Prozent verkürzen.

Revolutionär: Vitalboxtechnik gegen Totleitungen

Der Fokus auf Entwicklungsarbeit macht sich auch in der innovativen Vitalbox bemerkbar. Dabei handelt es sich um ein Boxsystem, das Totleitungen, in denen gesundheitschädliche Legionellen entstehen können, unmöglich macht. Die Vitalbox sorgt dabei für eine aktive Wasserführung, alle Wasserauslässe werden also mit frischem Wasser versorgt. Durch den Entfall der Leitungsspülung bei jedem Auslass werden zudem Trinkwasser sowie die teure Kanaleinleitung eingespart. Die MHS-Vitalboxtechnik hätte das Potential, die gesamte Installationsbranche nachhaltig zu revolutionieren.

Anschaulich: Lebenswelt Wasser

Im Jahr 2015 hat Mochart zudem die Lebenswelt Wasser am MHS-Standort in Stainz ins Leben gerufen. In der 800m² großen Wasserwelt bringt Mochart seinen Kunden und Partnern das Lebensmittel Trinkwasser näher. Das geschieht in Form von Seminaren, Vorträgen und Workshops.

Zu Gast beim Installateur TV Podcast

In der neuen Folge des Installateur TV Podcast erzählt Alois Mochart dem Gastgeber Herbert Bachler, warum Wasser nicht geändert, sondern bestmöglich begleitet gehört - und wie er das erreichen will.

Interessierte finden diese Folge 54 der Reihe auf www.bachler.at oder auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podigee und auf Youtube.