Trox wird klimaneutral bis 2040

Die globalisierte Wirtschaft der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hat große Wachstumsschübe und auch manchen Fortschritt für große Teile der rasch wachsenden Weltbevölkerung gebracht. Der Preis dafür war allerdings hoch: Ressourcenzerstörungen, Umweltbelastungen, ein aufgrund der negativen ökologischen Veränderungen bedingter Klimawandel. Die Menschen heute stehen vor der großen Herausforderung, diese Entwicklung mithilfe einer ökosozialen Marktwirtschaft im Einklang mit der Natur zu stoppen und eine Trendwende herbeizuführen. Gelingen kann dies nur, wenn innovative und verantwortungsbewusste Unternehmen mit Zivilgesellschaft, Wissenschaft und staatlichen Akteuren zusammenarbeiten.

Selbstverpflichtung zum nachhaltigen Denken und Handeln

Für eine Stiftung gehört Nachhaltigkeit zum Wesenskern. Dies gilt auch für die Heinz Trox‐Stiftung, die der Gründer eigens aus Gründen der Nachhaltigkeit des Unternehmens errichtet hat. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern will Trox die Selbstverpflichtung zum nachhaltigen Denken und Handeln weltweit umsetzen und bezieht auch seine Lieferanten und Kunden mit ein. Zudem sucht das Unternehmen national und international den Austausch mit Wirtschaft, Politik und Verbänden, um nachhaltige Branchenlösungen zu initiieren und zu festigen.

Verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert

Das Unternehmen will seiner Verantwortung als global agierender Konzern durch Maßnahmen gerecht werden. Aus diesem Grund hat Trox eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die weltweit zum Einsatz kommt. Sie berücksichtigt die Megatrends, die das Leben der Menschen beeinflussen und orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.

Megatrends

Im Rahmen der langfristigen Geschäftsstrategie hat Trox globale Megatrends definiert, die das Leben in den nächsten Jahren beeinflussen werden: Globalisierung, digitale Transformation, Urbanisierung, Ressourcenknappheit, Gesundheit und Klimawandel.

In einer zunehmend vernetzten Welt gilt es Produkte, Systeme und Strukturen zu entwickeln, die grenzenlos ineinandergreifen. Mit intelligenter Digitalisierung soll die Wertschöpfungskette klimaschonend beeinflusst werden. Trox will der fortschreitenden Urbanisierung mit immer energieeffizienteren Anlagen und Systemen begegnen, um eine klimagerechte Bauweise sicherzustellen. Ebenso wichtig ist der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ‐ von der Produktentwicklung über die Produktion bis hin zur Wiederverwertung. In jedem dieser Bereiche ist außerdem die Förderung von Gesundheit und Wohlergehen der Menschen von elementarer Bedeutung. Megatrends zu berücksichtigen sichert einerseits die Wettbewerbsfähigkeit, heißt andererseits aber auch: Einfluss nehmen.

17 Ziele – 6 strategische Felder

Trox sieht die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen als Maßstab für das eigene Handeln. Dazu gehören Ziele, wie z. B. zukunftsfähigere Wirtschaftsentwicklung, technische Innovation, Energieeffizienz und das menschliche Wohlbefinden. Das Unternehmen verfolgt den Ansatz der 360°‐Nachhaltigkeit, der sechs strategische Aktionsfelder gleichermaßen umfasst: Produkte, Produktion, Mobilität, Infrastruktur, Soziales sowie den Beitrag zur Gesellschaft. In jedem einzelnen dieser Aktionsfelder soll mithilfe entsprechender Maßnahmen ein nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften aktiv vorangertrieben werden. Die 17 international festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung sind für Trox ein Bekenntnis zu seiner Verantwortung als global agierender Konzern. Deshalb sind die strategischen Aktionsfelder maßgeblich auf das Erreichen dieser Ziele ausgerichtet.

Ziel der Trox Nachhaltigkeitsentwicklung

Nachhaltigkeit ist nicht nur dafür da, den Unternehmenserfolg zu sichern. Den Menschen muss es gut gehen – wirtschaftlich, sozial und gesundheitlich. Die ambitioniertesten Ziele sind jedoch nur so gut wie ihre Umsetzung. Deshalb baut man auf klare Strukturen, um übergeordnete Visionen in handfeste Schritte zu übersetzen. Jedem der sechs Aktionsfelder ist ein Hauptverantwortlicher zugeordnet. Das gewährleistet, dass Impulse gesetzt und Prozesse forciert werden, die die CO2‐Neutralität von Trox in allen Bereichen voranbringen. Analysen sorgen dafür, dass alle Chancen und Risiken identifiziert und die Auswertungen als Grundlage für zukunftsorientierte Entscheidungen genutzt werden. Die Fachabteilungen stehen dabei in ständigem Austausch. Trox geht es um mehr, als nur Energie zu sparen. Klimaneutralität bis 2040 bei nachhaltigem, qualitativem und quantitativem Wachstum – das ist das erklärte Ziel. Dafür nutzt man alle unternehmerischen Möglichkeiten, um dieses Ziel – gemeinsam mit Kunden und Lieferanten ‐ zu erreichen.