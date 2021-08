Temperaturbeständige Lösungen für die Solarthermie

Für die Solarthermie werden für gewöhnlich Zweikreisanlagen installiert, wobei im ersten Kreis ein Wasser-Glykol-Gemisch eingesetzt wird. Diese Verrohrung muss hohen Temperaturen standhalten sowie glykol- und druckbeständig sein. Außerdem muss im Außenbereich die notwendige Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit gegeben sein. Diese Voraussetzungen erfüllen die Serien Sanha-Press Solar aus Kupfer sowie NiroSan Industry und NiroTherm Industry aus Edelstahl. In beiden Presssystemen werden FKM-Dichtringe verwendet. Diese weisen eine Temperaturbeständigkeit bis 160 °C auf – was wichtig ist, denn an Flachkollektoren können hohe Stillstandstemperaturen erreicht werden.

Hartgelötete Verbindungen für mehr Sicherheit

© Sanha GmbH & Co. KG Solarthermie-Kollektoren lassen sich mit Presssystemen von Sanha installieren.

Noch höhere Anforderungen stellen dabei Vakuumröhrenkollektoren. An kritischen Stellen können hier Temperaturen von bis zu 280 °C auftreten, etwa beim Wiederanfahren der Anlage nach Stillstand. Daher empfiehlt es sich, die Kollektoren und den Solarkreislauf sowie die übrigen Ansatzpunkte im Solarkreislauf selbst durch Hartlötung zu verbinden, denn hartgelötete Verbindungen gelten als besonders sicher. Hier will Sanha mit den Lötfittings der Serie 5000 ebenfalls eine passende Lösung anbieten.