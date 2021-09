Systemair begrüßt neue Auszubildende und Studierende

Den ersten Tag verbrachten die Neuankömmlinge mit den zuständigen Ausbildern und einem Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Dabei standen unter anderem ein Rundgang über das Firmengelände, Kennenlernspiele, ein gemeinsames Mittagessen und Vorstellungsrunden an. „Wir legen Wert darauf, dass es ein Tag im Austausch wird und die Azubis sich gegenseitig kennenlernen können“, erläutert die Ausbilderin Tanja Weber. An ihrem zweiten Arbeitstag wurden die Auszubildenden dann von ihren Paten an die Hand genommen und in die verschiedenen Abteilungen eingeführt. Im Vorfeld konnten die neuen sie bereits viele andere Azubis und Ausbilder während eines firmeninternen Fests kennenlernen.

Ein gutes Miteinander

Die Auszubildenden und Studierenden werden während ihrer Ausbildung zudem an vielen Projekten mitarbeiten. Dazu gehört die Mitarbeiterzeitung On Air, die vierteljährlich erscheint und mittlerweile über 40 Seiten umfasst. Auch auf soziales Engagement wird wertgelegt: Mit Keks- oder Kuchenverkauf und anderen Aktionen erwirtschaften die Azubis immer wieder Geldsummen, die an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

Ausbildung mit Benefits

In Zeiten von Fachkräftemangel spielt die Ausbildung und das Studium eine immer wichtigere Rolle in Unternehmen. Mit zahlreichen Benefits hat die Systemair GmbH hier besondere Anreize für junge Arbeitnehmer:innen geschaffen. So bekommen diese Zeugnisprämien bei guten Noten und erhalten die Möglichkeit, an einem Azubi-Austausch beim Mutterwerk von Systemair in Schweden teilzunehmen. Dazu kommen weitere Arbeitgeberleistungen wie Obsttage, Kantine, Gesundheitsmanagement etc.

Weiterbildung

Ab Oktober starten zwei weitere duale Studentinnen. Die beiden sind ehemalige Azubis, bereits ausgelernt haben, jedoch ihr Wissen noch weiter vertiefen möchten. Auch dem Wunsch zur Weiterbildung kommt Systemair nach.