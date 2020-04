So kunstvoll können Windenergie- und Photovoltaikanlagen sein

Animalische Stromerzeugung

In Schweden hat der Experte für Erneuerbare InnoVentum Energieerzeuger in einem besonderen Design errichtet. Die Kombination aus Photovoltaik und Windenergie soll an eine Giraffe erinnern und trägt deshalb auch den Namen "Giraffe 2.0". Das Wind-Solar-Kraftwerk besteht aus einer Holzkonstruktion mit 24 Solarmodulen sowie einer Windkraftanlage in zwölf Metern Höhe. Das Design der Lösung wurde 2014 auf der größten Designausstellung in Asien - Business of Design Week in Hongkong - veröffentlicht.