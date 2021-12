Serviceangebot mit digitalem Schauraum erweitert

Schon bisher zeichnete sich der Komplettanbieter im Bereich der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik (Vaillant) nicht zuletzt mit seinem Fördergeld-Service als besonders kundenfreundlich aus. „Wir setzen alles daran, unseren Partnern und deren Kunden das Leben leichter zu machen. Mit unseren ergänzenden Dienstleistungen bieten wir echten und nachhaltigen Nutzen“, weiß Christian Buchbauer, Leiter Marketing & Produktmanagement Vaillant Group Austria GmbH. Jetzt gesellt sich auch ein neuer digitaler Schauraum hinzu.



Schauraum virtuell erleben

Der neue „digitale Schauraum am Wienerberg“ kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen: In hochauflösender Bildqualität erhält der Besucher einen fundierten Überblick über das vielfältige Produktsortiment von Vaillant. Die intuitive Funktionalität erlaubt dabei einen sehr zugänglichen Einblick für alle Zielgruppen. „Ob Wärmepumpen, Gas-Brennwertgeräte oder Systemergänzungen wie Wohnraumlüftung, Photovoltaik, Solarthermie, Regler und Elektro-Warmwasser-Geräte – unter www.vaillant.at/digitaler-schauraum werden all unsere Produkte authentisch und informativ erlebbar gemacht. Und das jederzeit und von überall aus“, erläutert Christian Buchbauer. Gerade in Zeiten eingeschränkter persönlicher Kontaktmöglichkeiten ist dies für Vaillant Partner und Endkunden ein besonderer Vorteil. Aber auch unabhängig davon ist die Nachfrage nach digitalen Informationsquellen in den letzten Jahren massiv gestiegen. „Mit unserem virtuellen Schauraum, der natürlich am Smartphone ebenso nutzbar ist wie am Desktop, decken wir ein echtes Bedürfnis ab“, ist Christian Buchbauer überzeugt.



Fördergeld-Service nutzen

Darüber hinaus unterstreicht der Wärmepumpen Fördergeld-Service die konsequente Kundenorientierung von Vaillant. Denn bereits seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen als eines der ersten am Markt Partner und Endkunden beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme, indem es zeitraubende Abklärungen und mühsame Arbeitsschritte zur Erlangung öffentlicher Förderungen übernimmt. „Unsere Fachleute kennen sich im Förderdschungel für nachhaltige Energien bestens aus und helfen, alle möglichen Förderungen auf Landes- oder Bundesebene optimal zu nutzen sowie auch etwaige lokale Förderungen zu berücksichtigen“, erklärt Dominik Dorn, Leiter Marketing & Kommunikation Vaillant Group Austria GmbH. Der Fördergeld-Service ist kostenlos und umfasst – neben der individuell maßgeschneiderten Förderkombination – die übersichtliche Zusammenstellung aller Informationen sowie die bereits vorausgefüllten Antragsdokumente in der persönlichen Fördermappe. „Unter www.vaillant.at finden sich alle Details zu unserem Fördergeld-Service. Für Rückfragen stehen unsere Experten zudem unter der Hotline 05 7050 68888 gerne telefonisch zur Verfügung“, so Dominik Dorn.