Rundum-Beratung für neue Stakeholder am Energiemarkt

Bis 2030 soll die österreichische Stromversorgung vollständig aus erneuerbaren Energieträgern stammen, zehn Jahre später, im Jahr 2040, soll dann bereits ganz Österreich klimaneutral sein. Beim Erreichen dieser Ziele wird das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ("EAG") helfen. Neben den zentralen Rechtsgebieten Umwelt- und Anlagenrecht sowie Energierecht rückt dabei aber auch die Verknüpfung mit anderen Rechtsgebieten zunehmend in den Vordergrund. "Mit den Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften werden neue Stakeholder den Energiemarkt zeitnahe betreten. Dabei wird der Bedarf an rechtsgebietsübergreifender Beratung weiter steigen. Mit der Praxisgruppe 360° EE können wir Projekte mit Expertenwissen aus jedem Bereich begleiten und einen umfassenden Mehrwert liefern", sagt Kaleb Kitzmüller.

Praxisgruppe 360° EE

Mit der Praxisgruppe 360° EE bietet Haslinger / Nagele seine Beratungsleistung in Form eines "One-Stop-Shop" an – rechtsgebietsübergreifend und bedarfsgerecht. Den Kern der Praxisgruppe 360° EE bilden "die jungen Wilden" RA Dr. Johannes Hartlieb, BSc, RAA Mag. Kaleb Kitzmüller und RA Ing. Mario Laimgruber, LL.M. Während der gemeinsamen Bearbeitung von Erneuerbare-Energie-Projekten wurde die Idee einer entsprechenden Praxisgruppe geboren. Umfassende Betreuung soll dabei durch schnelle Erreichbarkeit, direkten und unkomplizierten Kontakt und einen "360°-Blick" gewährleistet sein. Im Bedarfsfall werden weitere Expertinnen und Experten von Haslinger / Nagele hinzugezogen, beispielsweise aus den Bereichen des Arbeitsrecht, Finanzierung, oder Datenschutz. "Gerade bei der Umsetzung innovativer Konzepte stellt technisches Verständnis in Kombination mit einer praxisorientierten Herangehensweise und einer zielorientierten Verfahrensführung einen entscheidenden Erfolgsfaktor für ein Projekt dar. Durch den 360°-Ansatz erarbeiten wir ganzheitliche und zugleich maßgeschneiderte Lösungen", sagt Mario Laimgruber.

Die Plattform

Auf der Website www.360ee.at werden laufend Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energie vorgestellt. Die Plattform informiert über geplante Gesetzesvorhaben, diskutiert aktuelle Fragestellungen und bietet Einblick in laufende und umgesetzte Projekte. Regelmäßig kommen auch weitere Experten von Haslinger / Nagele sowie externe Experten zu Wort. "Bei der Förderung erneuerbarer Energien greifen unterschiedliche Rechtsgebiete ineinander. Dies erfordert besondere Umsicht. Die Kombination aus einem eng vernetzten Kernteam und einer breit aufgestellten Beratungseinheit ermöglicht es, Probleme frühzeitig zu erkennen und effizient zu bearbeiten", so Johannes Hartlieb.