Prüfberichte aus der Cloud

Weiss Technik bringt mit S!MPATI® online eine Software zur Organisation von Klimaprüfungen auf den Markt. Die Daten werden in einer Cloud verarbeitet. Deshalb lassen sich viele prüfungsrelevante Schritte ab jetzt standortunabhängig durchführen. Zum Beispiel verarbeitet die Software die Messdaten zu normgerechten Berichten – und das auf Knopfdruck.

Mit S!MPATI® online ermöglicht Weiss Technik auf einfachste Weise die Verwaltung von Tests aller Art. Die Software stellt das Prüfgut in den Mittelpunkt und schafft so größte Übersichtlichkeit. Die Cloudsoftware erfasst standortübergreifend aktuelle Geräte- und Testzustände. Und für die Sicherheit ist das nur von Vorteil: Die Daten werden redundant gespeichert und automatisch gesichert. Zudem ist die Datensicherheit schon während des Betriebs gewährleistet.

Mehr Informationen finden Sie hier.



Die Weiss Technik Unternehmen

Die Weiss Technik Unternehmen bieten unter dem Slogan - Test it. Heat it. Cool it. – Lösungen, die rund um den Globus in Forschung und Entwicklung sowie bei Fertigung und Qualitätssicherung zahlreicher Produkte eingesetzt werden. Eine starke Vertriebs- und Serviceorganisation sorgt mit 22 Gesellschaften in 15 Ländern an 40 Standorten für eine optimale Betreuung der Kunden und für eine hohe Betriebssicherheit der Systeme. Zur weisstechnik zählen individuelle Lösungen für Umweltsimulationen, Wärmetechnik, Reinräume, Klimatisierung, Luftentfeuchtung sowie Containmentlösungen.

Mit einem erfahrenen Team von Ingenieuren und Konstrukteuren werden hochwertige und zuverlässige wärmetechnische Anlagen für nahezu jeden Anwendungsbereich entwickelt, geplant und produziert. Zur breiten Produktpalette im Bereich Wärmetechnik gehören Wärme- und Trockenschränke, Reinraumtrockner, Heißluftsterilisatoren, Mikrowellenanlagen und Industrieöfen. Das Programm reicht von technologisch anspruchsvollen Seriengeräten bis zu kundenspezifischen Lösungen für individuelle Produktionsverfahren. Die Weiss Technik Unternehmen sind Teil der in Heuchelheim bei Gießen ansässigen Schunk Group.



Schunk Group

Die Schunk Group ist ein globaler Technologiekonzern. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Produkten aus Hightech-Werkstoffen – wie Kohlenstoff, technischer Keramik und Sintermetall – sowie von Maschinen und Anlagen – von der Umweltsimulation über die Klimatechnik und Ultraschallschweißen bis hin zu Optikmaschinen. Die Schunk Group hat über 9.100 Beschäftigte in 29 Ländern und hat 2019 einen Umsatz von 1,35 Mrd. Euro erwirtschaftet.

(Entgeltliche Einschaltung)