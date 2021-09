Österreichs Lehrlinge mit Ausbildung zufrieden

Laut der Umfrage, die Market im Auftrag der WKÖ im August repräsentativ unter 500 Lehrlingen in Österreich durchgeführt hat, würden sich 76 Prozent sogar "jederzeit wieder“ für eine Lehre entscheiden. 81 Prozent sehen sich besser auf das Arbeitsleben vorbereitet als durch die Schule. 77 Prozent haben das Gefühl, leichter einen Arbeitsplatz zu finden. 72 Prozent wissen "gute Verdienstmöglichkeiten“ mit abgeschlossener Lehre zu schätzen. Und mehr als acht von zehn Lehrlingen schätzen die fachliche Kompetenz ihrer Ausbildungsbetriebe, haben ein gutes Verhältnis zu ihren Chefs und fühlen sich wertgeschätzt.

Betriebe suchen Bewerber

Die guten Zukunftschancen werden von den Obleuten der drei lehrlingsstärksten Sparten in der WKÖ – Gewerbe und Handwerk, Handel und Industrie – bestätigt. Viele Betriebe in Österreich würden sogar gerne mehr ausbilden, klagen aber über einen Bewerbermangel. Den 13.846 offen gemeldeten Lehrlingsstellen stehen aktuell 10.107 Lehrstellensuchende gegenüber. Somit sind österreichweit mehr als 3.700 Ausbildungsplätze unbesetzt.

"Drei Viertel der Betriebe sehen den Fachkräftemangel als die große Herausforderung der nächsten Jahre. Daher sind Lehrlinge gefragt wie noch nie“, sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk: "Das bedeutet ausgezeichnete Karrierechancen für engagierte junge Menschen.“ Im Handwerk etwa umfassen diese den Aufstieg bis zum Meistertitel.

Kräftig gestiegene Lehrlingseinkommen

"Unsere Betriebe bieten nicht nur spannende Berufsfelder, sondern auch äußerst attraktiv Gehälter“, betont Siegfried Menz, Obmann der Bundessparte Industrie: "Das Durchschnittsverdienst eines Lehrlings der Brau- und Getränketechnik über alle Lehrjahre liegt bei rund 1.550 Euro. Ein Brauerei-Facharbeiter verdient danach rund 3.000 Euro brutto im Monat.“

Wie eine WKÖ-Auswertung zeigt, sind die Lehrlingseinkommen zuletzt kräftig gestiegen. Im ersten Lehrjahr erhalten Lehrlinge der Metalltechnik um 21 Prozent, in der Tischlerei um 17 Prozent und im Handel um fast 25 Prozent mehr als im Jahr 2017. Somit kann sich ein Lehrling heute deutlich mehr leisten als vor vier Jahren.

"Der Handel ist ein Beispiel, dass junge Menschen nach ihrem Lehrabschluss rasch gute Führungspositionen bekleiden können“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel. Mit neu entwickelten Berufsbildern wie E-Commerce-Kaufmann/-frau und Sportgerätefachkraft und Zusatzangeboten wie "Digitaler Verkauf", machen Lehrberufe im Handel zukünftige Fachkräfte fit für die Digitalisierung oder den Multichannel-Verkauf.

Höhere Berufsbildung rasch umsetzen

Diese Karrierechancen aufzuzeigen ist das Ziel der WKÖ-Kampagne "Lehre stärken #schaffenwir“: Die Storys erfolgreicher Lehrlinge haben fast 5 Millionen Menschen erreicht. Das bildgewaltige Video mit Robert Kratky als prominentem Lehre-Fürsprecher wurde zwei Millionen Mal angesehen.

"Wir müssen neue Zielgruppen für die duale Ausbildung erschließen, damit der Fachkräftemangel das Wachstum der Wirtschaft nicht dauerhaft hemmt“, betont Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): "Ein wichtiger Baustein sind maßgeschneiderte Angebote für ältere Personen, die sich für eine Lehre interessieren, für Quereinsteiger oder Studien-Umsteiger, wie wir sie zum Beispiel mit der Dualen Akademie anbieten. Wir brauchen aber auch durchgängige Weiterbildungsmöglichkeiten mit offiziell anerkannten Abschlüssen, wie sie die Höhere Berufsbildung vorsieht: Österreich hinkt hier im internationalen Vergleich nach und verzichtet auf viel Potenzial. Wir dürfen über lebensbegleitendes Lernen nicht nur reden, sondern müssen die Basis dafür schaffen.“ Im Jahr 2020 waren bereits 12,2 Prozent der Lehranfänger älter als 18 Jahre, Tendenz stark steigend.

Aktuelle Lehrlingszahlen

Die aktuellen Zahlen für Ende August 2021 zeigen insgesamt 91.830 Lehrlinge in den heimischen Ausbildungsbetrieben – knapp 99.000 Inklusive überbetrieblicher Ausbildung. Das ist ein Minus von 0,5 Prozent Lehrlingen gegenüber dem Vorjahresmonat 2020, aber geringfügig mehr als vor Corona: Im August 2019 zählte Österreich 91.717 Lehrlinge. Bei den Lehranfängern, die im ersten Lehrjahr sind, beträgt das Minus gegenüber August 2020 0,7 Prozent, das sind um 1.244 Lehranfänger weniger. "Der positive Trend stimmt uns zuversichtlich, das Minus rasch wettzumachen“, sagt Kühnel.

"Try A Skill“ bei EuroSkills2021 in Graz

Groß ist unterdessen die Vorfreude auf 22. bis 26. September, wenn die Berufseuropameisterschaften EuroSkills2021 in Graz gastieren – das „Heimspiel“ ist übrigens eine Österreich-Prämiere. Die Spartenobleute appellieren an junge Menschen: "Kommt vorbei: Ihr erlebt einen leidenschaftlichen Wettbewerb, schaut den besten jungen Fachkräften Europas hautnah über die Schulter. Und ihr könnt selbst ausprobieren, welche Berufe für euch interessant sind“, sagen Scheichelbauer-Schuster, Trefelik und Menz. An 29 Mitmach-Stationen ("Try A Skill“) dürfen Besucherinnen und Besucher ihr Geschick austesten oder sich mit Material, Werkzeugen und Anforderungen der Berufe vertraut machen.