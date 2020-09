ÖGUT-Umweltpreise 2020

Die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) zeichnet innovative Produkte, Dienstleistungen, Initiativen und Vorbilder im Bereich der Nachhaltigkeit aus. Bewerben Sie sich bis 18. Oktober 2020 in einer der fünf Kategorien:



Frauen in der Umwelttechnik

Der ÖGUT-Umweltpreis für „Frauen in der Umwelttechnik" (mit Unterstützung des BMK, Preisgeld 5.000) wird an Expertinnen im Bereich angewandter umweltbezogener Forschung und Technologieentwicklung in Österreich vergeben, die in einem schwierigen Umfeld ihre Kompetenz zeigen und Karriere machen.



Nachhaltige Kommune

Städte und Gemeinden sind aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen auf das Leben der Bürger (m/w/d( für eine nachhaltige Entwicklung Österreichs von besonderer Bedeutung. In dieser Kategorie werden vorbildhafte Projekte und Vorhaben auf kommunaler Ebene im Sinne einer umfassenden nachhaltigen Kommunalentwicklung ausgezeichnet (mit Unterstützung des Städtebunds, Preisgeld 5.000 Euro).



Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement

Der ÖGUT-Umweltpreis dieser Kategorie zielt in zwei Richtungen: es werden herausragende Partizipationsprojekte und zivilgesellschaftliche Initiativen ausgezeichnet, in denen öffentliche Anliegen in innovativer und vorbildhafter Weise verhandelt und umgesetzt werden bzw. wurden (mit Unterstützung des BMK, Preisgeld 5.000 Euro).



Innovation und Stadt

Die höhere Nutzungs- und Infrastrukturdichte in Städten birgt das Potenzial für eine sektorenübergreifende Integration der Bereiche Energie, Verkehr, Gebäude, Wirtschaft und Landwirtschaft. In dieser Kategorie stehen Projekte im Zentrum, die Dekarbonisierungsstrategien im urbanen Umfeld für diese Bereiche entwickeln und vorantreiben (mit Unterstützung des BMK, Preisgeld 5.000 Euro).



World without waste

Ausgezeichnet werden in dieser Kategorie (mit Unterstützung von Coca Cola, Preisgeld 2.000 Euro) Projekte und Unternehmen, die aktiv an der Reduktion des Abfallaufkommens in der Produktion arbeiten und Lösungen für eine kreislaufwirtschaftsfähige Produktion von morgen entwickelt haben.

Die Entscheidung über die Auszeichnungen wird von zwei unabhängigen Expertenjurys (m/w/d) getroffen. Bewerbungen sind bis 18. Oktober 2020 möglich. Details zu den Ausschreibungsunterlagen finden sich auf der ÖGUT-Website.

Die Preisverleihung findet im Rahmen des ÖGUT-Jahresempfangs am 26. November 2020 statt – in welcher Form genau, wird der aktuellen Pandemie-Lage angepasst.