ÖAG feiert 150 Jahre

150 Jahre wird man nur einmal. Im Jahr 1871 wurde die ÖAG unter dem Namen „Armaturen- und Maschinenfabrik“ am Getreidemarkt im 1. Wiener Bezirk gegründet, nachdem sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts das Privatbad in den eigenen vier Wänden durchzusetzen begonnen hatte. Seit damals ist das Unternehmen ein Fixstern im Sanitär- Heizungs- und Installationsgroßhandel. Ein Grund mehr, mit Stolz zurück und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

ÖAG Geschäftsführer Alexander Schmeikal: „Die ÖAG hat eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Daher ist es für uns nach 150 Jahren Zeit, einmal so richtig die Korken knallen zu lassen. Gemeinsam mit unseren jahrzehntelangen Partnern aus der Industrie wollen wir uns bei unseren Kunden für ihre Treue bedanken. Deshalb steht das ganze nächste Jahr unter dem Motto: 150 Jahre ÖAG – 1 Jahr lang Profi Bonus Programm! Jeder Kunde, der bei uns einkauft und seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht, sammelt Profi-Taler, die er am Ende des Jahres gegen werthaltige Gutscheine von ÖMV, REWE und Media Markt eintauschen kann.“



Jahres-Bonus-Programm

Die Anmeldung zum Profi Bonus Programm erfolgt ganz unbürokratisch über den JÖAG Online Shop. Kunden melden sich mit ihren Zugangsdaten an und können ab 1.1.2021 wertvolle Profi-Taler sammeln und ab 6.12.2021 gegen Gutscheine eintauschen. Es gilt: 1 Euro = 1 Profi-Taler, aber bei folgenden Sortimenten verdoppelt die ÖAG die Bonus-Taler: Bad & Energie, Elektro Sortiment, der Marke ALVA und beim Exklusivsortiment PASSION.

Abgerundet wird das Bonus Programm durch über das Jahr verteilt stattfindende Aktionen, in denen jeweils ein Lieferant als Partner des Monats Pate steht, sowie Zukunftsworkshops und regionale Events. Zusätzlich werden Online-Umfragen zu relevanten Themen der Branche durchgeführt werden. Für die Teilnahme an Aktionen verdoppelt die ÖAG die Profi-Taler, für die Teilnahme an Online-Umfragen können Kunden sogar mit einem Schlag 250 Profi-Taler sammeln.

Los geht es am 1.1.2021, bis 30.11.2021 können Profi-Taler gesammelt werden. Anmeldeschluss ist der 31.01.2021.

Projektleiterin Daniela Glanz: „Diese Aktion ist in der Geschichte der ÖAG einzigartig. Noch nie haben wir ein ganzes Jahr lang gemeinsam mit unseren Industriepartnern und Kunden gefeiert. Wir freuen uns schon sehr auf viele spannende Workshops und Veranstaltungen, die uns als Branche noch näher zusammenrücken lassen. Wir wollen unseren Industriepartnern und Kunden dadurch auch die Möglichkeit geben, Themen, die sie beschäftigen, anzusprechen und gemeinsame Lösungen zu finden.“