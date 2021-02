Neues Kältemittel für Tieftemperatur-Systeme

Heute sind Hersteller und Anwender von Tiefsttemperatur-Kältesystemen gezwungen, zwischen akzeptabler Kühlleistung und der Umweltbelastung durch diese Systeme zu wählen. Bestehende nicht brennbare Kältemittel, die in Ultra-Niedrigtemperatur-Systemen verwendet werden, haben typischerweise ein hohes Treibhauspotenzial (GWP), wie z. B. R23 (GWP: 14.800) oder R508 (GWP: 13.396).

Koura, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Fluorprodukten (vormals als Mexichem Fluor bekannt), hat Anfang Februar 2021 das erste seiner Kältemittel der nächsten Generation mit niedrigem GWP-Wert auf den Markt gebracht: Klea 473A – das neue Kältemittel eignet sich für Anwendungen bis -70° C. Das ASHRAE SSPC34-Komitee hat dafür eine Klassifizierung als A1-Kältemittel vorgeschlagen.

Koura Klea 473A ist mit einem GWP-Wert von 1.830 weitaus umweltfreundlicher als die in diesem Anwendungsbereich eingesetzten Kältemittel R23 oder R508 – das Treibhauspotenzial wird damit um rund 85 % reduziert.

Klea 473A ist eine Lösung für die steigende Nachfrage nach Ultraniedrigtemperatur-Kältemitteln in den verschiedenen Branchen (Tiefseeschifffahrt, Medizin, Pharma, Lagerung [auch von Covid-Impfstoffen]).